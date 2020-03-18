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Среда, 18 марта 2020, 15:12 мск

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В Барнауле экс-полицейский проведет 8 лет в колонии и заплатит 13-миллионый штраф

В Барнауле суд вынес приговор бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Андрею Абрамову. Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Доказано, что в июне 2019 года Абрамов получил от двух предпринимателей 700 тыс. рублей в качестве первой части ранее оговоренной взятки в 1 млн 300 тыс. рублей. За незаконное вознаграждение полицейский обещал общее покровительство в пользу бизнесменов.

После передачи взятки Абрамова задержали оперативики УФСБ России по Алтайскому краю. Злоумышленник был уволен из органов внутренних дел.

В ходе предварительного следствия Абрамов своей вины не признал, но собранные доказательства оказались неопровержимыми. Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 13 млн рублей. Кроме того, суд лишил его специального звания «майор полиции».

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 18.03.20

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