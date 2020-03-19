В Бурятии высокопоставленный полицейский попался на 8-миллионной взятке

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении начальника межмуниципального отдела МВД России «Тункинский». Как сообщили в пресс-службе СКР, офицера полиции подозревают получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в рамках госконтракта в Тункинском районе республики велось строительство автодороги «Култук – Монды». В марте 2017 года начальник межмуниципального отдела полиции из корыстных побуждений, используя свои полномочия, дал указание подчиненным приостановить деятельность принадлежащего местному предпринимателю карьера, где шла добыча необходимой для строительства дороги песчано-гравийной смеси.

После этого через своего знакомого полицейский организовал поставку стройматериалов с другого карьера, где их добыча шла незаконно. За указанные противоправные действия он за три месяца получил почти 8 млн рублей.

Данное преступление выявили сотрудники УФСБ Бурятии и ОРЧ СБ МВД Бурятии. Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 19.03.20

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