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Четверг, 19 марта 2020, 15:36 мск

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В Калмыкии при строительстве системы водоподготовки похитили почти 300 млн рублей

В Калмыкии предъявлено обвинение бывшему главе управления «Калммелиоводхоз» и представителям подрядной организации. Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, они похитили почти 300 млн рублей, завысив стоимость работ при строительстве системы технологической водоподготовки подземных вод Северо-Левокумского месторождения в поселке Южный.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.4, ст.159, чч.1, 3 ст.285 УК РФ). По оценкам экспертов, ущерб государству от деятельности злоумышленников превысил 297 млн рублей, а объект так и не был введен в эксплуатацию.

На сегодняшний день окончательное обвинение предъявлено четырем лицам. Они находятся под стражей. Ввиду большого объема уголовного дела и необходимости предоставления достаточного времени для ознакомления с ним в последующем планируется продлить срок содержания под стражей всем участникам организованной преступной группы.

Элиста, Иван Гридин

Элиста. Другие новости 19.03.20

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