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Вторник, 24 марта 2020, 10:21 мск

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Глава «Ангарских трамваев» попался на миллионной взятке

В Иркутской области предъявили обвинение директору МУП «Ангарский трамвай». Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Глава «Ангарских трамваев» попался на миллионной взятке

По версии следствия, директор организации получил более 1 млн рублей от бизнесменов за заключение договоров купли-продажи черного и цветного металлов, принадлежащих муниципальному предприятию. В итоге с 2019 по 2020 годы предприниматели демонтировали и реализовали по заниженным ценам значительную часть рельсов ряда трамвайных маршрутов, выведенных из эксплуатации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Иркутской области. Следователи установили, что общая сумма требуемой взятки составляла 2 млн рублей. После получения ее части следователи задержали обвиняемого. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Ангарск, Иван Гридин

Ангарск. Другие новости 24.03.20

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