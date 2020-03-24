Экс-министр Башкирии ответит за многомиллионые махинации

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя премьер-министра правительства республики – министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в превышении должностных полномочий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Следователи считают, что в 2015 году Гурьев, незаконно организовал продажу двух земельных участков на территории Уфы, общей площадью более 17 тыс. квадратных метров по стоимости, заниженной наполовину от кадастровой стоимости участков.

Кроме того, в 2018 году обвиняемый передал по договору мены, принадлежавшую ГБУ «Башкирский государственный театр оперы и балета», территорию ООО «Уфа-Инвест». В дальнейшем обвиняемый реализовал ООО «Уфа-Инвест» земельный участок по заниженной стоимости за 22 млн рублей (50% от кадастровой стоимости). В действительности складское помещение находилось в аварийном состоянии и не могло быть использовано по назначению.

В последующем собственник участка изменил вид разрешенного использования земли для многоквартирного многоэтажного строительства и передал его компании «Фирма СУ-10». При этом кадастровая стоимость указанного земельного участка с новым видом разрешенного использования «Многоквартирные многоэтажные жилые дома» на тот момент превысила 540 млн рублей.

По оценкам экспертов, ущерб от действий злоумышленника превысил 518 млн рублей. Материалы дела в ближайшее время поступят в суд.

Уфа, Иван Гридин

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