Судья-взяточница более года скрывалась от полиции

В Саратовской области задержали беглую судью, обвиняемую в 37 коррупционных преступлениях. Женщине удавалось скрываться от правоохранителей более года, ее объявили в международный розыск, а нашли в том же городе, где она жила и работала.

По версии следствия, Татьяна Шевлягина, являясь мировой судьей с 2011 по 2014 годы в Балашове, получала взятки и выносила решения о признании права собственности за конкретными лицами на объекты недвижимости. «При этом решения выносились в отсутствии возбужденных в установленном порядке гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров», – сообщается на сайте СКР.

Судью обвиняют в 23 эпизодах превышения должностных полномочий и 14 эпизодах получения взяток различной величины. Отмечается, что общая сумма взяток превысила 1,2 миллиона рублей.

Когда Шевлягина узнала о возбуждении в отношении нее дела, она ударилась в бега. Женщине удавалось скрываться от правоохранительных органов более года. При этом задержали ее в том же Балашове.

«После завершения следственных и процессуальных действий обвиняемая помещена в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается», – отметили в СКР.

Саратов, Зоя Осколкова

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