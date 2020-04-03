Вице-губернатор Кировской области попался на особо крупной взятке

Сотрудники УФСБ задержали вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Высокопоставленный чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
По информации регионального управления ФСБ, в сентябре-октябре 2018 года Плитко создал организованную преступную группу, которая вымогала взятки у местных предпринимателей и предприятий при заключении договоров о продаже древесины с «Кировгослесхозом».
К совершению преступлений подозреваемый привлек доверенных лиц, помогая получить им высокие должности в подведомственных министерствах и учреждениях.
Плитко задержали в пятницу, 3 апреля, при получении части взятки в размере 3,4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Кировской области..
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ и избрании в отношении задержанного меры пресечения.
Ранее, в январе текущего года под уголовное преследование попал директор «Кировгослесхоза». Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, с июня 2019 по январь 2020 года подозреваемый получил от одного из кировских предпринимателей взятки на сумму более 4 млн рублей за заключение договоров купли-продажи древесины. Подозреваемый арестован.
Киров, Наталья Петрова
Киров. Другие новости 03.04.20
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