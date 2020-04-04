При обрушении в подмосковной пятиэтажке есть погибший и пострадавшие. Взорвалась газовая колонка

В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве в Подмосковье погиб один, еще четыре человека пострадали. Такие данные приводит МЧС РФ. По информации регионального управления ведомства, в квартире на третьем этаже во втором подъезде взорвалась газовая колонка. В результате инцидента обрушился второй подъезд с пятого по третий этажи. Пожара после взрыва не последовало.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 50 жильцов дома. Еще 150 жителей эвакуировались самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС. На месте работают 56 человек и 19 единиц техники.

Следователи начали проверку по факту взрыва газа в пятиэтажке. «Следователями следственного отдела по г.о. Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области организована проверка по факту хлопка газа в квартире, расположенной на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома и обрушения стен с 5-го по 3-й этаж. На место прибыла следственная группа», – говорится в сообщении подмосковного управления МЧС.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.04.20

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