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Суббота, 4 апреля 2020, 14:15 мск

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Подъезд пятиэтажки в Подмосковье обрушился после взрыва

Скриншот видео Baza

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. После взрыва частично обрушился один из подъездов.

По информации регионального управления МЧС, инцидент произошел в 13:08 мск в четырехподъездном кирпичном доме по адресу улица Гагарина, 31. На место выехали спасательные подразделения. Судя по кадрам видео с места происшествия, выложенным в интернете, взрывной волной разрушено три верхних этажа подъезда в середине дома.

Официальной информации о погибших и пострадавших пока не поступало. По данным источника «Интерфакса», есть жертвы на нижних этажах. В свою очередь телеграм-канал Baza сообщает, что пострадали не менее 5 человек – двое находятся в тяжелом состоянии, у троих легкие травмы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.04.20

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