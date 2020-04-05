В Рязанской области мужчина расстрелял шумных соседей

Массовое убийство произошло в поселке Елатьма Рязанской области. 32-летний местный житель расстрелял шумных соседей. Как сообщает ТАСС, по предварительным данным погибло сразу пять человек.

Инцидент произошел в многоквартирном трехэтажном доме вечером 4 апреля. Причиной стал, по предварительным данным, шум в позднее время. По информации telegram-канала Mash, мужчина сначала расстрелял находившихся в соседней квартире. Погибли два человека. Ещё троих соседей мужчина застрелил у подъезда.

Преступник задержан, ведется следствие.

Рязань, Елена Васильева

Рязань. Другие новости 05.04.20

У Чернобыльской АЭС горит 20 гектаров леса. / В Нью-Йорке люксовые магазины закрывают витрины щитами, опасаясь мародерства. / Беженец набросился с ножом на прохожих во Франции. Есть жертвы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»