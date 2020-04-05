Сосед об убийце пятерых человек под Рязанью: «Не скажу, что он был неадекватным, но странности у него были»

32-летний житель поселка Елатьма под Рязанью, расстрелявший из охотничьего ружья пятерых соседей за шум под окнами, работал в психоневрологическом диспансере. Однако в последние месяцы мужчина находился в отпуске по уходу за детьми. Об этом сообщает Life. Жена стрелка, по сведениям издания, работает терапевтом в местной больнице.

Несколько месяцев назад мужчина привлекался к административной ответственности за изображение свастики в социальной сетях – такие данные приводит телеграм-канал Life Shot.

Между тем, как сообщил источник «Интерфакса», убийцы был психически нездоров, состоял на учете у психиатра. Один из соседей стрелка рассказал «Рент ТВ», что тот «был своебразным». «Но сказать, что он какой-то неадекватный, не могу», – отметил он. При этом мужчина сообщил, что ничего не знает про психические проблемы у соседа.

По версии следствия, 4 апреля около 10 часов вечера мужчина 1988 года рождения сделал с балкона замечание группе молодых людей, которые громко разговаривали на улице под окнами дома. Между ними произошла словесная перепалка, после которой мужчина вышел в подъезд, взяв с собой зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, и расстрелял четырех мужчин и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте инцидента. Оружие позже нашли в квартире стрелка. Его самого задержали неподалеку от места преступления. Возбуждено уголовное дело п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Задержанному будет назначена психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что мужчина сначала расстрелял находившихся в соседней квартире – погибли два человека. Еще троих соседей мужчина застрелил у подъезда. Убитым было от 22 до 31 года.

Рязань, Наталья Петрова

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