Детей выгоняют на улицы: десятки российских школьников застряли в США

В США десятки школьников из России оказались в бедственном положении. Они уехали туда по образовательным программам, несогласованным с российскими властями, и в результате некоторые оказались на улице. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в рамках одной лишь курируемой Госдепартаментом программы «Secondary School Student Program» в США прибыло 74 российских старшеклассника. В связи с пандемией реализация программы в «пожарном порядке сворачивается». «Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании», – заявила Захарова.

Часть школьников сами обратились в российское посольство с просьбой о репатриации. «Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», – утверждает представитель МИД.

С 2014 года в России не существует программы школьных обменов с США. Так как организаторы не могли гарантировать благополучное возвращение российских детей домой. «Нам пришлось пресечь подобные мероприятия, но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком. В критической ситуации эта афера вскрылась», – отметили в министерстве.

В настоящее время российские дипломаты собирают сведения о находящихся в Штатах несовершеннолетних россиянах. К этой работе подключилось Министерство просвещения России. «Минпросвещения крайне обеспокоено ситуацией, в которой оказались российские школьники в США, и находится в тесном контакте с МИД России для получения полной информации и проработки необходимых механизмов поддержки и защиты учащихся», – рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

В Минпросвещения подтвердили, что программы школьных обменов с США свернуты уже несколько лет в связи с негативными прецедентами. «Региональные органы управления образованием не информировали министерство о подобных поездках в Штаты, такие сигналы не поступали и от школ. Кто эти школьники, из каких регионов и были ли это частные инициативы родителей учащихся – в настоящее время вся информация выясняется», – сообщили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

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