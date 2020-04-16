В Алтайском крае силовики нагрянули с обысками в минстрой

В министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края проходят обыски. По данным источников в правоохранительных органах, визит силовиков связан с бывшим заместителем главы ведомства Андреем Голубцовым.

Голубцов работал в краевом управлении ЖКХ с 2010 года и возглавил его в 2013-м, а затем стал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 9 апреля 2020 года он уволился по собственному желанию.

По какому делу проходят обыски, официально не разглашается. Однако источник Altapress.ru в региональном управлении ФСБ России сообщил, что речь может идти о коррупционном преступлении, совершенном во время работ по газификации.

В СКР ситуацию пока не комментируют.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 16.04.20

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