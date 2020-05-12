Школьник с Covid-19 сбежал из московской больницы

Восьмиклассник с подтвержденным диагнозом Covid-19 сбежал из инфекционного отделения больницы в Северном Тушино.

Инцидент произошел в ночь на 9 мая, сообщает телеканал «360» со ссылкой на информированный источник. Известно, что тинейджер состоит на учете в психоневрологическом диспансере. До этого он также самовольно покидал медучреждения.

Подросток живет с матерью. Правоохранители уже осмотрели место жительства школьника. В настоящее время ведутся поиски беглеца.

Ранее сообщалось, что из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске сбежал пациент с коронавирусом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.05.20

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