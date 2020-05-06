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Среда, 6 мая 2020, 13:30 мск

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Полиция ищет сбежавшего из подмосковного госпиталя пациента с Covid-19

Полицейские ищут мужчину, сбежавшего из подмосковного госпиталя. До этого у него был подтвержден диагноз Covid-19.

По инфомации регионального управления МВД, пациент с коронавирусом самовольно покинул Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорске. Отмечается, что беглец 1976 года рождения. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятию по установлению местонахождения сбежавшего», – приводит слова представителя пресс-службы полицейского главка РИА «Новости».

В Московской области на сегодняшний день выявлено 16 590 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами Covid-19 стал 141 человек, выздоровели – 611.

Москва, Наталья Петрова

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