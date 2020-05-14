ФСБ нагрянула с обысками к зампреду правительства Пензенской области

Сотрудники ФСБ проводят обыски у зампредседателя правительства Пензенской области – министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова по уголовному делу о мошенничестве.

Оперативно-следственные действия проводятся по месту жительства высокопоставленного чиновника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Обыски связаны с уголовным делом, возбужденным «в отношении группы лиц по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств», уточнили в ведомстве, отметив, что следственные действия проводятся не только в отношении министра сельского хозяйства, но и «ряда должностных лиц». Кто, кроме министра, оказался под подозрением, в ФСБ не уточнили.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили об обысках в здании правительства Пензенской области и региональном минсельхозе.

Пенза, Наталья Петрова

Пенза. Другие новости 14.05.20

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