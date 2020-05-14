российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 мая 2020, 12:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ФСБ нагрянула с обысками к зампреду правительства Пензенской области

Сотрудники ФСБ проводят обыски у зампредседателя правительства Пензенской области – министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова по уголовному делу о мошенничестве.

Оперативно-следственные действия проводятся по месту жительства высокопоставленного чиновника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Обыски связаны с уголовным делом, возбужденным «в отношении группы лиц по факту мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств», уточнили в ведомстве, отметив, что следственные действия проводятся не только в отношении министра сельского хозяйства, но и «ряда должностных лиц». Кто, кроме министра, оказался под подозрением, в ФСБ не уточнили.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили об обысках в здании правительства Пензенской области и региональном минсельхозе.

Пенза, Наталья Петрова

Пенза. Другие новости 14.05.20

В Томской области силовики ликвидировали цех по производству оружия. / В Курганской области легковушка попала под поезд. / В Зауралье из-за Covid-19 трижды отменялся громкий судебный процесс над vip-браконьерами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

На Сахалине экс-мэр проведет в тюрьме 10 лет за взятки и хранение наркотиков

В России впервые осудили больше крупных взяточников, чем мелких

В Москве за полумиллионную взятку задержаны налоговики

Губернатор Хакасии отстранил от должности обвиняемого во взятке заместителя

Замглавы Хакасии задержали по подозрению во взяточничестве

Алтайского замминистра задержали за крупную взятку

Полковника Нацгвардии задержали в Подмосковье за вымогательство

В Алтайском крае силовики нагрянули с обысками в минстрой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,