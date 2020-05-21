В Казани возбуждено дело о причинении 41 млрд рублей ущерба «Татфондбанку»

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту причинения ПАО «Татфондбанк» ущерба на сумму более 41 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СКР. Дело возбуждено в отношении руководителей банка.

Их подозревают в растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями (ч.4 ст.160, ч.2 ст.172.1, ст.196, ч.2 ст.201 УК РФ). Дело возбуждено по заявлению Агентства страхования вкладов по результатам трехгодичной работы в качестве конкурсного управляющего.

По версии следствия, в 2015-2016 годах должностные лица из руководства «Татфондбанка» совершили действия, которые привели к ухудшению финансового положения кредитного учреждения. Установлено, что активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков. В результате этих действий банку был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд рублей. При этом в 2017 году у «Татфондбанка» была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего предправления, члена совета директоров ПАО «Татфондбанк», бывшего депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина. Как писал «Новый День», его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Ущерб от его действий, по версии следствия, превысил 53 млрд рублей.

Кроме того, на завершающем этапе находится расследование уголовного дела в отношении 5 бывших сотрудников «ИК «ТФБ Финанс». Следствие считает, что они похитили средства 1739 граждан на общую сумму более 2,3 млрд рублей и обратили их в распоряжение «Татфондбанка» и подконтрольных юридических лиц. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела, объем которого составляет 534 тома.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 21.05.20

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