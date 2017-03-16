NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 16.03.17

В деле о махинациях в Татфондбанке прибавилось фигурантов / Задержаны экс-зампред банка и двое бизнесменов
фото inkazan.ru

В деле о махинациях в Татфондбанке прибавилось фигурантов Задержаны экс-зампред банка и двое бизнесменов

В уголовном деле главы правления Татфондбанка депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, появились еще три фигуранта.

В Казани по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и гендиректор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина, сообщает управление СК РФ по Татарстану. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

По предварительной версии следствия, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Затем полученные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Напомним, 3 марта Центробанк отозвал лицензии у трех банков из Татарстана – Татфондбанка, который является вторым по величине банком в республике, Интехбанка и Анкор Банка. На момент отзыва лицензии размер «дыры» в капитале Татфондбанка, по оценке ЦБ, составил около 100 млрд рублей. Вкладчики проблемных банков потребовали от властей республики оспорить отзыв лицензий и вернуть им деньги.

Казань, Ольга Панфилова

Казань. Другие новости 16.03.17

Минюст потребовал запретить «Свидетелей Иеговы». Решение за Верховным судом. / В Кировграде 47-летняя мачеха убила 30-летнего пасынка. / Птичий грипп в Подмосковье: уничтожено 340 тысяч птиц.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter