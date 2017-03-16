В деле о махинациях в Татфондбанке прибавилось фигурантов / Задержаны экс-зампред банка и двое бизнесменов

Публикации за 16.03.17

В уголовном деле главы правления Татфондбанка депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, появились еще три фигуранта.

В Казани по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и гендиректор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина, сообщает управление СК РФ по Татарстану. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

По предварительной версии следствия, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Затем полученные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Напомним, 3 марта Центробанк отозвал лицензии у трех банков из Татарстана – Татфондбанка, который является вторым по величине банком в республике, Интехбанка и Анкор Банка. На момент отзыва лицензии размер «дыры» в капитале Татфондбанка, по оценке ЦБ, составил около 100 млрд рублей. Вкладчики проблемных банков потребовали от властей республики оспорить отзыв лицензий и вернуть им деньги.

Казань, Ольга Панфилова

Казань. Другие новости 16.03.17

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