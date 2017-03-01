Еще одного топ-менеджера Татфондбанка задержали по подозрению в хищении средств вкладчиков

Публикации за 01.03.17

В деле о хищении средств вкладчиков Татфондбанка появился второй задержанный. В Подмосковье по подозрению в мошенничестве накануне задержан заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов, сообщается на сайте МВД по Татарстану. Топ-менеджера уже доставили в Казань.

Напомним, 18 февраля правоохранители объявили Мещанова в розыск в рамках расследования уголовного дела, касающегося деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» – дочерней компании Татфондбанка. Банкира заподозрили в причастности к хищению средств клиентов «Татфондбанка», переданных обманным путем в доверительное управление инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Ущерб от этих действий превысил 90 млн рублей. В начале февраля по этому делу был задержан зампредседателя председателя правления «Татфондбанка» Вадим Мерзляков и несколько сотрудников «ТФБ Финанс». Отмечалось, что в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление «ТФБ Финанс».

Напомним, Центробанк 15 декабря прошлого года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на 3 месяца. Временная администрация сейчас занимается проверкой финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности. Объем страховой ответственности «Агентства по страхованию вкладов» перед вкладчиками Татфондбанка оценивается в 53,7 млрд рублей.

Проблемы в Татфондбанке привели к банковскому кризису в Татарстане. Ряд кредитных организаций ограничили операции с клиентами. В частности, Центробанк 23 декабря в связи с неустойчивым финансовым положением назначил временную администрацию в казанский Интехбанк. В начале февраля казанский Анкор Банк, совладельцем которого является известный предприниматель, основатель шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андрей Коркунов, ввел ограничение на выдачу вкладов из-за проблем с ликвидностью. Проблемы затронули также Алтынбанк, который приостановил карточные операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях из-за неисполнения обязательств процессингового центра Татфондбанка.

Казань, Светлана Петрова

Казань. Другие новости 01.03.17

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