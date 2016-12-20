Банковский сектор Татарстана под ударом: очередной банк ввел ограничения на снятие наличных / ... после обрушения Татфондбанка

Публикации за 20.12.16

Работающий в Татарстане Татагропромбанк с 20 декабря ввел ограничения на выдачу средств при закрытии вкладов из-за повышенного спроса на досрочное расторжение вкладов в связи с трудностями Татфондбанка. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

В банке пояснили, что при досрочном востребовании вклада по предварительной заявке будет возможно снять не более 10 тысяч рублей в день (150 долларов или 150 евро). По истечении срока действия вклада – не более 50 тысяч рублей (750 долларов или 750 евро).

Кроме того, снятие наличности с банковского счета лимитировано до 10 тысяч рублей в день (150 долларов или 150 евро).

В сообщении финансовой организации подчеркивается, что ограничения носят временный характер. «Ограничения будут сняты после решения проблем ПАО «Татфондбанк», где в настоящий момент введена временная администрация», – пообещали в Татагропромбанке, напомнив о том, что вклады в размере до 1,4 млн рублей защищены гарантированным государством страхованием вкладов физических лиц.

Накануне казанский Тимер Банк ввел ограничения на выдачу вкладов. «При досрочном закрытии вклада ограничение на выдачу составляет 5 тыс. рублей в день, при завершении срока действия вклада – 100 тыс. рублей в день», – цитирует сотрудника кредитной организации RNS. Ранее Тимер банк заявил о приостановке обслуживания карт через процессинговый центр Татфондбанка.

Напомним, 12 декабря Татфондбанк, входит в топ-50 крупнейших банков РФ по размеру активов, ввел ограничения на выдачу вкладов и наличных в банкоматах и кассах из-за резко выросшего спроса на досрочное закрытие вкладов на фоне сообщений в прессе о возможной санации банка и паники в соцсетях. С 14 декабря банк приостановил расчетно-кассовое обслуживание. По данным газеты «Коммерсантъ», совет директоров Татфондбанка не смог принять какого-либо решения по стабилизации ситуации в кредитной организации из-за позиции властей Татарстана, которые не хотят терять контроль над банком.

15 декабря ЦБ ввел временную администрацию в Татфондбанк и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 3 месяца. Временной администрации предстоит провести проверку финансового положения банка. В тот же день банк был отключен от системы срочных электронных платежей ЦБ.

Проблемы с ликвидностью в Татфондбанке спровоцировали трудности у других банков Татарстана. 13 декабря Интехбанк (124 место по размеру активов) сообщил о том, что вынужден был ввести ограничения на выдачу вкладов и наличности – до 50 тыс. рублей в день – «в связи с хлынувшим потоком снятия по пластиковым картам клиентами Татфонбанка». Позднее кредитная организация понизила лимит на снятие наличных денежных средств до 10 тыс. рублей. Накануне банк приостановил работу офисов и расчетно-кассовое обслуживание, объяснив позднее данное решение «кризисом в банковском секторе республики». Сегодня утром СМИ со ссылкой на источники в банковской сфере сообщили об отключении Интехбанка от системы банковских электронных срочных платежей Центробанка РФ. Стоит отметить, что кредитные организации, которые регулятор отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. Позднее Интехбанк опроверг отключение от системы платежей ЦБ.

Ранее казанский Алтынбанк приостановил карточные операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях из-за неисполнения обязательств процессингового центра Татфондбанка.

Власти Татарстана были вынуждены обратиться к жителям региона с призывом не поддаваться панике и заверили, что у банков республики достаточно средств для исполнения своих обязательств перед клиентами.

Казань, Светлана Петрова

Казань. Другие новости 20.12.16

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