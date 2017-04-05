Еще один татарстанский банк остался без лицензии / ... из-за утраты капитала

Публикации за 05.04.17

Центробанк России продолжил чистку банковского сектора Татарстана. ЦБ в среду, 5 апреля, лишил лицензии Татарстанский аграрно-промышленный банк (Татагропромбанк), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с полной утратой банком капитала, пояснили в ЦБ. Ранее надзорный орган неоднократно применял в отношении кредитной организации меры воздействия, включая ограничения на привлечение вкладов населения.

По данным регулятора, Татагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанк. После доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка» и Интехбанка в связи с отзывом у них банковских лицензий капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд рублей. Кроме того, финансовая организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при представлении информации в надзорный орган. При этом руководство и акционеры кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Татагропромбанк участвует в системе страхования вкладов. Его вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачено страховое возмещение вкладчикам банка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в на одного вкладчика. По сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты стартуют не позднее 19 апреля 2017 года.

Татагропромбанк контролирует компания «Новая нефтехимия» (50,3% акций), владельцем которой является экс-председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, в отношении которого возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Еще нескольких топ-менеджеров банка заподозрили в причастности к хищению средств клиентов «Татфондбанка», переданных обманным путем в доверительное управление инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Ущерб от этих действий превысил 90 млн рублей. В начале февраля по этому делу был задержан зампредседателя председателя правления «Татфондбанка» Вадим Мерзляков и несколько сотрудников «ТФБ Финанс». Отмечалось, что в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление «ТФБ Финанс».

Напомним, 3 марта Центробанк отозвал лицензии у трех татарстанских банков – Татфондбанка, который является вторым по величине банком в республике, Интехбанка и Анкор Банка. На момент отзыва лицензии размер «дыры» в капитале Татфондбанка, по оценке ЦБ, составил около 100 млрд рублей. Вкладчики проблемных банков потребовали от властей республики оспорить отзыв лицензий и вернуть им деньги.

30 марта в отставку ушел глава Национального банка по Татарстану Мидхат Шагиахметов. По данным источников РБК, он был уволен руководством Банка России из-за кризиса в банковском секторе Татарстана. 3 апреля свой пост покинул премьер республики Ильдар Халиков.

Москва, Казань, Наталья Аникина

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