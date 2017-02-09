Топ-менеджер Татфондбанка попался на хищении средств вкладчиков

Публикации за 09.02.17

В Татарстане задержан заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» по подозрению в хищении средств, переданных в доверительное управление «ИК «ТФБ Финанс». Об этом сообщила сегодня пресс-служба республиканского главка МВД. По данным источников «Интерфакса» речь идет о Вадиме Мерзлякове.

По результатам проверки заявлений граждан ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое касается деятельности ООО «ИК «ТФБ Финанс» по факту мошеннических действий.

Причиненный потерпевшим ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается в сумму более 90 млн рублей, что является особо крупным размером. На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс».

Накануне 8 февраля решением суда Советского района Казани был заключен под стражу директор ООО «ИК «ТФБ Финанс» имур Вальшин до 2 апреля 2017 года.

Кроме того, начальник управления активных операций «ТФБ Финанс», также занимающий должность начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг в Татфондбанке, Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Рустам Тимербаев, были задержаны 7 февраля.

Банк России 15 декабря прошлого года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на 3 месяца. Временная администрация проводит проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности. Объем страховой ответственности «Агентства по страхованию вкладов» перед вкладчиками Татфондбанка оценивается в 53,7 млрд рублей.

Проблемы в Татфондбанке спровоцировали банковский кризис в Татарстане. Ряд кредитных организаций ограничили операции с клиентами. В частности, Центробанк 23 декабря в связи с неустойчивым финансовым положением назначил временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в казанский Интехбанк.

В начале февраля казанский Анкор Банк, совладельцем которого является известный предприниматель, основатель шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андрей Коркунов, ввел ограничение на выдачу вкладов из-за проблем с ликвидностью. Клиент финансового учреждения может получить на руки только 10 тысяч рублей в день.

Проблемы затронули также Алтынбанк, который приостановил карточные операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях из-за неисполнения обязательств процессингового центра Татфондбанка.

Казань, Светлана Антонова

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