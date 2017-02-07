Банк российского «шоколадного короля» ограничил выдачу наличных: проблемы с ликвидностью

Публикации за 07.02.17

Казанский Анкор Банк, совладельцем которого является известный предприниматель, основатель шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андрей Коркунов, ввел ограничение на выдачу вкладов из-за проблем с ликвидностью. Клиент финансового учреждения может получить на руки только 10 тысяч рублей в день. Об этом сообщили в колл-центре кредитной организации.

«В настоящий момент у банка некоторые проблемы с ликвидностью, поэтому по вкладам мы выдаем не более 10 тысяч рублей», – пояснила оператор, передает портал Банки.ру.

При этом, как сообщается, открыть вклад в банке можно, как и осуществить дополнительный взнос. Однако проводить различные переводы со счетов сейчас не представляемся возможным.

«Как только будет восстановлен требуемый уровень ликвидности, банк намерен в полном объеме исполнить требования клиентов. Когда это будет, пока неизвестно», – сказали в колл-центре.

Осенью 2015 года агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг Анкор Банка до В+, в январе 2016 года он был отозван. «Слабая ликвидность у банка была еще около полутора лет назад, когда мы понизили рейтинг банка до уровня B+ (дефолтность порядка 25% в течение года), а затем отозвали ему рейтинг», – сообщил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков, слова которого цитирует РБК.

Эксперт обратил внимание, что причиной действий рейтингового агентства было снижение ликвидности банка ввиду оттока корпоративных депозитов и ухудшения качества активов. «В целом банк специализировался на кредитах среднему и малому бизнесу, акционер последние года три оказывал поддержку банку, но несущественную», – добавил он.

Проблемы в банковском секторе Татарстана начались в конце прошлого года. Первым пострадал Татфондбанк, который входит в топ-50 крупнейших банков РФ по размеру активов. ЦБ ввел там временную администрацию и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 3 месяца.

Проблемы с ликвидностью в Татфондбанке спровоцировали трудности у других банков Татарстана. 13 декабря Интехбанк (124 место по размеру активов) сообщил о том, что вынужден был ввести ограничения на выдачу вкладов и наличности – до 50 тысяч рублей в день – «в связи с хлынувшим потоком снятия по пластиковым картам клиентами Татфонбанка». Позже аналогичным образом поступил Татагропромбанк.

Проблемы затронули также Алтынбанк, который приостановил карточные операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях из-за неисполнения обязательств процессингового центра Татфондбанка.

Согласно данным Банка России, основным владельцем Анкор Банка является основатель шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андрей Коркунов. Его доля составляет 49,79%. Он является и председателем совета директоров финансовой организации. В состав правления банка входит также Галина Коркунова, являющаяся супругой предпринимателя.

Среди других собственников банка – член совета директоров Вадим Федоров (23,26%), Евгений Макей (11,95%), сын известного государственного деятеля Павла Астахова Антон Астахов (9,00%), Борис Бычинский (3,50%), известный в Татарстане предприниматель Павел Сигал (1,02%) и миноритарии (1,48%).

По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка – 8,86 млрд рублей (231-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) – 1,90 млрд, кредитный портфель – 3,74 млрд, обязательства перед населением – 5,00 млрд.

Казань, Анастасия Смирнова

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