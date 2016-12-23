ЦБ назначил временную администрацию в казанский Интехбанк / И ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов

Публикации за 23.12.16

Центробанк России 23 декабря в связи с неустойчивым финансовым положением назначил временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в казанский Интехбанк. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО «Интехбанк» приостановлены, – говорится в сообщении. – Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка».

Одновременно Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Интехбанка сроком на три месяца.

В ЦБ отметили, что согласно федеральному закону «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Порядок выплаты страховок вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будет определен Агентством по страхованию вкладов.

Напомним, трудности у Интехбанка был спровоцированы проблемами с ликвидностью у еще одного татарстанского банка – Татфондбанка. 12 декабря Татфондбанк, входит в топ-50 крупнейших банков РФ по размеру активов, ввел ограничения на выдачу вкладов и наличных в банкоматах и кассах из-за резко выросшего спроса на досрочное закрытие вкладов на фоне сообщений в прессе о возможной санации банка и паники в соцсетях. С 14 декабря банк приостановил расчетно-кассовое обслуживание. 15 декабря ЦБ ввел временную администрацию в Татфондбанк и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 3 месяца.

13 декабря Интехбанк (124 место по размеру активов) сообщил о введении ограничений на выдачу вкладов и наличности – до 50 тыс. рублей в день – «в связи с хлынувшим потоком снятия по пластиковым картам клиентами Татфонбанка». Позднее кредитная организация понизила лимит на снятие наличных денежных средств до 10 тыс. рублей. 19 декабря банк приостановил работу офисов и расчетно-кассовое обслуживание, объяснив позднее данное решение «кризисом в банковском секторе республики». На следующий день СМИ со ссылкой на источники в банковской сфере сообщили об отключении Интехбанка от системы банковских электронных срочных платежей Центробанка РФ. Позднее Интехбанк опроверг данную информацию.

Москва, Наталья Петрова

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