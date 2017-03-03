ЦБ отобрал лицензии у трех проблемных банков из Татарстана

Публикации за 03.03.17

Центробанк России лишил лицензии два крупных банка из Татарстана – Татфондбанк, входивший в топ-50 крупнейших кредитных организаций России, и Интехбанк, занимавший 129-е место в рейтинге отечественных банков. Кроме того, лицензия отозвана у еще одного татарстанского банка – Анкор Банка. Все три банка участвуют в системе страхования вкладов, их вкладчикам будут выплачены страховки. Отметим, что проблемы в Татфондбанке, возникшие в конце прошлого года, спровоцировали банковский кризис в Татарстане. Несколько кредитных организаций ограничили операции с клиентами, в их числе были Интехбанк и Анкор Банк.

ЦБ отобрал лицензии у Татфондбанка и Интехбанка в связи с неисполнением кредитными организациями банковского законодательства и нормативных актов Банка России и снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала.

Татфондбанк, имея некачественные активы, неадекватно оценивал принятые риски, отмечает регулятор. Переоценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности привели к полной утрате банком собственных средств. Из-за низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления банка с привлечением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным, указывает ЦБ. В этой ситуации регулятор «исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций», говорится в сообщении Центробанка.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Татфондбанк» на 1 февраля 2017 года занимал 42 место в банковской системе России.

По данным ЦБ, Интехбанк размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Досоздание резервов привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств. Центробанк, как и в случае с Татфондбанком банком, отказался спасать Интехбанк из-за низкого качества активов. По величине активов Интехбанк на 1 февраля этого года занимал 138-ю строчку в рейтинге отечественных финансовых организаций. Напомним, 23 декабря 2016 года ЦБ назначил временную администрацию в Интехбанк в связи с неустойчивым финансовым положением и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Казанский Анкор Банк, совладельцем которого является известный бизнесмен, основатель шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андрей Коркунов, размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов, отмечается в сообщении ЦБ. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, указывает регулятор. Напомним, в начале февраля кредитная организация ввела ограничение на выдачу вкладов из-за проблем с ликвидностью. Согласно данным отчетности, по величине активов Анкор Банк на 1 февраля занимал 233 место в банковской системе Российской Федерации.

Накануне суд арестовал бывшего заместителя председателя правления Татфондбанка Сергея Мещанова. Топ-менеджер был задержан 28 февраля в Подмосковье по подозрению в особо крупном мошенничестве. Банкира заподозрили в причастности к хищению средств более чем 100 вкладчиков «Татфондбанка», переданных обманным путем в доверительное управление инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Ущерб от этих действий превысил 90 млн рублей. Ранее были арестованы зампред правления «Татфондбанк» Вадим Мерзляков, глава «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин и двое его подчиненных.

13 декабря 2016 года Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов, а перед этим ввел ограничение на снятие в банкоматах наличных. 15 декабря ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на 3 месяца. Объем страховой ответственности «Агентства по страхованию вкладов» перед вкладчиками Татфондбанка оценивается в 53,7 млрд рублей.

Все три вышеперечисленных банка являются участниками системы страхования вкладов. Согласно банковскому законодательству, отзыв лицензии является страховым случаем: вкладчикам будет выплачена страховка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Москва, Светлана Петрова

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