NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Финансы

■■■■■■■■■

Публикации за 06.03.17

Клиенты лишенных лицензий банков Татарстана требуют вернуть им деньги
фото kazanfirst.ru

Клиенты лишенных лицензий банков Татарстана требуют вернуть им деньги

Вкладчики татарстанских банков, у которых была отозвана лицензия, требуют вернуть им деньги. Соответствующую петицию клиенты проблемных кредитных организаций передали советнику президента Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

Руководитель секретариата Шаймиева заявил вкладчикам, собравшимся в казанском Кремле, что послание он передаст. Однако, по его словам, советник президента курирует другие вопросы, сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на ТАСС.

В минувшую субботу, 4 марта, клиенты проблемных банков Татарстана передали похожую петицию премьер-министру республики Ильдару Халикову. В нем они, помимо возврата денег, потребовали оспорить отзыв лицензии Татфондбанка.

Напомним, 3 марта Центробанк отозвал лицензии у трех банков из Татарстана – Татфондбанка, который является вторым по величине банком в республике, Интехбанка и Анкор Банка. На момент отзыва лицензии размер «дыры» в капитале Татфондбанка, по оценке ЦБ, составил около 100 млрд рублей.

Казань, Наталья Аникина

Казань. Другие новости 06.03.17

Россияне стали оптимистичнее относиться к инфляции. Главное беспокойство вызывает рост цен на услуги ЖКХ. / Из России законно «утек» 1 трлн рублей. / Силуанов: Минфин копит валюту по привлекательному курсу для выполнения бюджетных обязательств.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter