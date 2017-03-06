Клиенты лишенных лицензий банков Татарстана требуют вернуть им деньги

Публикации за 06.03.17

Вкладчики татарстанских банков, у которых была отозвана лицензия, требуют вернуть им деньги. Соответствующую петицию клиенты проблемных кредитных организаций передали советнику президента Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

Руководитель секретариата Шаймиева заявил вкладчикам, собравшимся в казанском Кремле, что послание он передаст. Однако, по его словам, советник президента курирует другие вопросы, сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на ТАСС.

В минувшую субботу, 4 марта, клиенты проблемных банков Татарстана передали похожую петицию премьер-министру республики Ильдару Халикову. В нем они, помимо возврата денег, потребовали оспорить отзыв лицензии Татфондбанка.

Напомним, 3 марта Центробанк отозвал лицензии у трех банков из Татарстана – Татфондбанка, который является вторым по величине банком в республике, Интехбанка и Анкор Банка. На момент отзыва лицензии размер «дыры» в капитале Татфондбанка, по оценке ЦБ, составил около 100 млрд рублей.

Казань, Наталья Аникина

Казань. Другие новости 06.03.17

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