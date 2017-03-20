В разорившемся Татфондбанке сгорели деньги на капремонт / У жильцов практически нет шансов вернуть накопления

Публикации за 20.03.17

Впервые в России из-за банкротства банка граждане лишились средств на капремонт, накопленных в течение трех лет. Товарищество собственников жилья может претендовать на выплаты из разорившегося Татфондбанка только после физлиц и ИП, что сводит шансы вернуть средства «коммунального вклада» практически к нулю. В Госдуме не видят проблемы, считая, что этот случай единичный, тогда как экперты уверены, что накоплениям россиян на капремонт грозит «грандиозная опасность».

15 декабря 2016 года Банк России ввел во втором по размеру активов банков в Татарстане трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Кроме того, был арестован бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, который находится под подозрение по делу о мошенничестве. На счету в банке размещались средства на капремонт ТСЖ, которое производило ежемесячные отчисления с 2014 года, пишут «Известия».

Дело в том, что ТСЖ является юрлицом и только в третью очередь может рассчитывать на получения своих средств после физических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом юрлица даже не могут претендовать на страховое возмещение. Жильцы обратились в комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ с просьбой разобраться в ситуации.

Существует два варианта сбережения денег, которые поступают от собственников в качестве взноса на будущий капремонт. Это может быть отдельный счет в банке, открытый на ТСЖ или управляющую компанию, либо спецсчет регионального фонда. Большинство жильцов предпочитают первый вариант, так как средства из «общего котла» могут быть направлены на ремонт других домов. Однако во втором случае администрация региона выступает гарантом и в случае потери средств, как это случилось с Татфондбанком, должна возместить пострадавшим убытки из местного бюджета.

В свою очередь в Госдуме пока не видят системной проблемы в том, что жильцы лишились своих накоплений. Там предложили тщательнее изучить вопрос и посмотреть, как дальше будет развиваться судебная практика. А только потом приступить к корректировке страхового механизма.

Эксперты же уверены, что ситуация с Татфондбанком это только первая ласточка, и опасность грозит всем россиянам, пока Центробанк не может вовремя обеспечить безопасность вкладов. Хотя для банков, где хранятся спецсчета, установлены серьезные критерии – не менее 20 млрд капитала и прочее, – Татфондбанк показал, что это не спасает от краха.

За прошлый год в системе капитального ремонта было накоплено около 160 млрд рублей, только 71% от собранных средств были потрачены на работы по капремонту, остальные деньги лежат на счетах в кредитных организациях. В результате десятки миллиардов рублей могут исчезнуть с очередным прогоревшим банком.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 20.03.17

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