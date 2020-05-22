В Красноярске в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Ирины Тюриной, которую обвиняют в пяти эпизодах взяточничества (ч.6 ст.290 УК РФ) был установлен еще один эпизод. Кроме того, как сообщили в пресс-службе СКР, был задержан ее сообщник.

Красноярский депутат попался на посредничестве при передаче крупной взятки

Следователи установили, что посредником при передаче незаконного денежного вознаграждения выступил депутат Красноярского городского совета депутатов Иван Азаренко. Они возбудили в отношении него уголовное дело по стать е «посредничество во взяточничестве» (ч.4 ст.291.1 УК РФ). По месту его жительства и в рабочем кабинете народного избранника состоялись обыски, в ходе которых были изъяты интересующие следствие предметы и документы.

По данным следствия, в июне 2019 года Ирина Тюрина получила от представителя компании «КРОНА» через посредников Ивана Азаренко, а также двух жителей Красноярска частями взятку на общую сумму 3 млн рублей. За эти деньги чиновница обещала обеспечить победу компании в аукционе на право заключения договора аренды пяти нежилых зданий в краевом центре.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения для Азаренко. Ирина Тюрина находится под стражей.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 22.05.20

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