Экс-министра Кировской области уличили в махинациях на 78 млн рублей

В Кировской области возбуждены уголовные дела в отношении экс-министра информационных технологий и связи региона Юрия Палюха. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в «присвоении или растрате в особо крупном размере» и злоупотреблении должностными полномочиями» (ч.4 ст.160, ч.1. ст.285 УК РФ).

Экс-министра Кировской области уличили в махинациях на 78 млн рублей

Установлено, что осенью 2019 года областное бюджетное госучреждение «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» разместило тендер на поставку средств автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. Победители аукционов произвели поставку оборудования. Приемная комиссия установила несоответствие поставленного оборудования условиям контрактов.

По версии следствия, экс-министр организовал принятие и незаконную оплату оборудования, не соответствующего требованиям аукционной документации. В результате государству нанесен ущерб более 78 млн рублей. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 10.06.20

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