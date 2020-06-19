российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 июня 2020, 07:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В отношении экс-председателя правительства Ингушетии возбудили уголовное дело

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства региона Руслана Гагиева. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Следствие полагает, что в 2017 году он незаконно безвозмездно на 49 лет передал коммерческой организации мясомолочный комплекс, который был построен в 2014 году за счет средств федерального бюджета в размере около 804 млн рублей и приносил ежегодно доходы от его аренды для бюджета республики в размере около 19 млн рублей. В результате в бюджет республики не поступили доходы от его аренды с 2018 по 2020 годы в размере более 37,5 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Назрань, Иван Гридин

Назрань. Другие новости 19.06.20

Скончался экс-губернатор Чувашии Игнатьев. / В Севастополе едва не утонули «Единая Россия» и ЛДПР. / «Псы могут покусать детей», – жители Широкой Речки пожаловались на приют с голодными бродячими собаками (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Стали известны самые коррупционные регионы России

Глава района Удмуртии попался на махинации с особо охраняемыми землями

СП выявила в Росрыболовстве нарушения на 250,5 млн рублей

В Калмыкии при строительстве водопровода «злоупотребили» на 300 млн рублей

Экс-министра Кировской области уличили в махинациях на 78 млн рублей

Ленинградские энергетики попались на вымогательстве 100 млн рублей

Прокуратура Южной Кореи запросила арест для фактического главы Samsung

В Ленинградской области глава Водоканала ответит за долг в 630 млн рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,