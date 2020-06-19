В отношении экс-председателя правительства Ингушетии возбудили уголовное дело

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства региона Руслана Гагиева. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

Следствие полагает, что в 2017 году он незаконно безвозмездно на 49 лет передал коммерческой организации мясомолочный комплекс, который был построен в 2014 году за счет средств федерального бюджета в размере около 804 млн рублей и приносил ежегодно доходы от его аренды для бюджета республики в размере около 19 млн рублей. В результате в бюджет республики не поступили доходы от его аренды с 2018 по 2020 годы в размере более 37,5 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Назрань, Иван Гридин

Назрань. Другие новости 19.06.20

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