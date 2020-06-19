Следователи предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) первому заместителю министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Уголовное дело возбуждено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области.

Заместитель иркутского министра попалась на особо крупной взятке

По версии следствия, в октябре 2016 года обвиняемая занимала должность начальника отдела выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации Иркутска. Следователи считают, что она получила взятку в размере 2 млн рублей от представителя застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.

18 июня чиновница была задержана. Следователями СК России совместно с сотрудниками полиции проведены обыски по местам жительства обвиняемой и свидетелей по уголовному делу, а также в служебных кабинетах в администрации города и министерстве строительства, дорожного хозяйства. Изъяты деньги, дорогостоящие ювелирные изделия и часы. Обвиняемая находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

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