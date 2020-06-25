Солдата, разбившего стекло автомобиля перед парадом, отправили к психиатрам

В отношении солдата-срочника, который повредил автомобиль Федеральной службы охраны перед парадом в Москве, не стали возбуждать уголовное дело. Военнослужащего отправили на психиатрическое освидетельствование.

По словам источника в правоохранительных органах, у мужчины произошел нервный срыв, когда его перевели в резерв.

«Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам», – заявил собеседник ТАСС.

Перед парадом Победы на Красной площади солдат-срочник разбил стекла микроавтобуса ФСО прикладом автомата. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.06.20

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