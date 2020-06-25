На параде Победы солдат-срочник разбил прикладом стекла автомобиля

Перед парадом Победы в Москве солдат-срочник разбил стекла автомобиля Федеральной службы безопасности. Об этом сообщил телеграм-канал «112».

Военнослужащего части номер 61899 перевели в резерв, в результате он не смог принимать участие в торжественном смотре. Узнав об этом, парень устроил скандал и повредил машину ФСО прикладом автомата, который у него был при себе.

Солдата задержали. Он отказался объяснять свое поведение. В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Cолдат родом из Калуги. Отмечается, что раньше он страдал от алкогольной зависимости.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.06.20

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