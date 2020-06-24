На Красной площади в Москве состоялся Парад Победы

На Красной площади в Москве состоялся главный Парад Победы, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Главное праздничное действо началось в 10:00 и продлилось почти полтора часа. Отдавая дань памяти героям войны, по главной площади страны промаршировали военнослужащие со штандартами всех фронтов.

Фото: пресс-служба Кремля

Затем промаршировали одетые в историческую военную форму пехотинцев, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков, пограничников, расчеты народного ополчения и казаков солдаты и офицеры. В руках у них было стрелковое оружие времен Великой отечественной войны – знаменитые винтовки Мосина, карабины Симонова, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС).

Фото: пресс-служба Кремля

Вместе с российскими войсками по главной площади страны промаршировали расчеты 13 государств – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. После этого зрители смогли увидеть образцы новейшей российской сухопутной и авиационной военной техники. Всего в параде были задействованы около 14 тыс. военнослужащих.

Фото: пресс-служба Кремля

Прохождение механизированной колонны открыли советские танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100. За ними на площадь выехали бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», танки Т-72Б3, Т-14 «Армата», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины десанта БМД-4М и авиадесантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка».

Ракетные войска и артиллерия были представлены самоходными артиллерийскими орудиями (САО) «Мста-СМ», САО «Коалиция-СВ», оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек». Также зрители увидели установки подвижного ракетного комплекса с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и арктические «Панцирь-СА», системы С-400 и комплексы «Тор-М2».

Также состоялась премьера двух десятков образцов военной техники. В частности, по Красной площади прошли тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка», боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ, БМП «Курганец-25» с 57-миллиметровым боевым модулем, модернизированные комплексы «Панцирь-С1М» с малогабаритными ракетами для борьбы с беспилотниками. Всего в парадном строю проследовали 200 современных и 18 исторических образцов техники.

Завершился парад пролетом 75 вертолетов и самолетов в составе 16 групп над Красной площадью. Открыли воздушную часть парада вертолеты армейской авиации Ми-26, Ми-8, Ми-35, Ка-52, Ми-28.

За ними проследовали воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации, представленные самолетами А-50, Ил-76, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ил-78. Далее зрители смогли наблюдать за пролетом двух групп самолетов оперативно-тактической авиации МиГ-29 и Су-24. После них в небе над Москвой появились группы новейших истребителей МиГ-31К и Су-57, а также 10 самолетов оперативно-тактической авиации групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Завершили воздушную часть парада шесть штурмовиков Су-25, которые с помощью аэрозольного распыления оставили в небе российский триколор.

В торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы согласились принять участие лидеры и представители многих иностранных государств, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции смогли прибыть не все. Так, в Москву приехали президенты Абхазии Аслан Бжания, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Сербии Александар Вучич, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Из представителей международных организаций на параде присутствовали исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генсекретарь ОДКБ Станислав Зась. Главных союзников России по антигитлеровской коалиции – Великобританию, США и Францию – представляли послы.

Фото: пресс-служба Кремля

Верховный главнокомандующий России, президент Владимир Путин находился на трибуне вместе с почетными гостями и ветеранами. В финале парада Сводный оркестр Вооруженных сил России исполнил песню «День Победы».

Москва, Иван Гридин

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