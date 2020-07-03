В Татарстане отменили оправдательный приговор отцу, изнасиловавшему 1,5-годовалую дочь

Верховный суд Татарстана по требованию прокуратуры отменил оправдательный приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой дочерью. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Напомним, мужчина надругался над дочерью в конце октября прошлого года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи «неотложки» обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной больницы обнаружила травмы, свидетельствовавшие о насилии. В отношении отца малышки было уголовное дело, однако его отправили под домашний арест. По итогам расследования предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Дело было направлено в Бугульминский районный суд с обвинительным заключением.

По итогам разбирательства суд счел не доказанной виновность мужчины. Судья решил, что в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у подсудимого прямого умысла на совершение насильственных действий в отношении ребенка.

Государственное обвинение с таким решением не согласилось и 22 апреля обжаловало его в апелляционном порядке. В результате Верховный суд встал на сторону прокуратуры и направил дело на новое судебное рассмотрение.

Обвинение считает, что подсудимый действовал с прямым умыслом и данные травмы невозможно нанести случайно. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги. «При этом ребенку в любом случае был причинен легкий вред здоровью, однако оценка этому обстоятельству судом не дана», – добавили в прокуратуре.

Стоит отметить, что изначально отец утверждал, что случайно травмировал дочь, когда менял подгузник. Позже он признался, что «просто психанул» после ссоры с женой и надругался над девочкой, чтобы отомстить супруге. В свою очередь жена встала на сторону мужа. Она утверждает, что именно супруг вызвал врачей, когда случайно нанес ребенку травмы, хотя женщина его отговаривала.

Казань, Зоя Осколкова

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