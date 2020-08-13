Отца, изнасиловавшего полуторагодовалую дочь, повторно оправдали

Бугульминский городской суд Татарстана во второй раз оправдал 27-летнего мужчину, который обвинялся в насилии над 1,5-годовалой дочерью. Подсудимого приговорили к исправительным работам и сразу же освободили.

Мужчина был оправдан по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). При этом его признали виновным по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

«Мужчине назначено наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка. От отбывания наказания он освобожден ввиду зачета срока нахождения под стражей и домашним арестом», – говорится на сайте республиканской прокуратуры.

Государственное обвинение с судебным решением не согласно и намерено обжаловать его в апелляционном порядке. Прокуратура запрашивала для подсудимого 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчина надругался над дочерью в конце октября прошлого года. Врач-гинеколог местной больницы обнаружила травмы, свидетельствовавшие о насилии. В отношении отца малышки было уголовное дело, его отправили под домашний арест. Изначально мужчина утверждал, что случайно травмировал дочь, когда менял подгузник. Позже он признался, что «просто психанул» после ссоры с женой и надругался над девочкой, чтобы отомстить супруге. В свою очередь жена встала на сторону мужа. Она утверждает, что именно супруг вызвал врачей, когда случайно нанес ребенку травмы, хотя женщина его отговаривала.

Суд счел, что обвиняемый не собирался удовлетворить сексуальные потребности. В итоге 13 апреля текущего года подсудимого оправдали в связи с отсутствием состава преступления. В июле Верховный суд Татарстана по требованию прокуратуры отменил оправдательный приговор.

Казань, Зоя Осколкова

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