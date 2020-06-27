В России отец изнасиловал 1,5-годовалую дочь из мести жене. Суд его оправдал, прокуратура обжаловала приговор

Прокуратура в Татарстане обжаловала решение суда в Бугульме, оправдавшего 27-летнего местного жителя по делу о сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.

Мужчина надругался над дочерью в конце октября прошлого года. По информации республиканской прокуратуры, приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи «неотложки» обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной больницы обнаружила травмы, свидетельствовавшие о насилии. В тношении отца малышки было уголовное дело, однако его отправили под домашний арест. По итогам расследования предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Дело было направлено в Бугульминский районный суд с обвинительным заключением, отметили в прокуратуре.

Однако суд счел вину подсудимого недоказанной, ссылаясь на отсутствие в материалах дела доказательств наличия у мужчины прямого умысла на совершение насилия в отношении ребенка. То есть суд почитал, что обвиняемый не собирался удовлетворить сексуальные потребности. В итоге суд 13 апреля текущего года оправдал подсудимого в связи с отсутствием состава преступления.

Обвиняемый в ходе следствия утверждал, что случайно травмировал дочь, когда менял подгузник. Позже он признался, что «просто психанул» после ссоры с женой и надругался над девочкой, чтобы отомстить жене, сообщает «Вечерняя Казань».

Гособвинение с решением суда не согласилось и обжаловало его в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его жены, а также другие доказательства обвинения говорят о том, что «подсудимый действовал с прямым умыслом и данные травмы невозможно нанести случайно». При этом ребенку в любом случае был причинен легкий вред здоровью, но суд не дал оценку этому факту, указало надзорное ведомство.

Тем временем на сайте Change.org появилась петиция с требованием посадить жителя Бугульмы, который надругался над малолетней дочерью. Россияне возмущены решением суда, оправдавшего мужчину.

Петиция адресована Верховному суду РФ. В ней отмечается, что «преступники не должны оставаться безнаказанными». «Судья оправдал насильника тем, что он, якобы, «психанул». Все улики и признание вины самим подсудимым говорили о его виновности, но он до сих пор на свободе. Требуем правосудия. Требуем посадить педофила», – говорится в петиции, которую на данный момент подписали более 4 тыс. человек.

Казань, Наталья Петрова

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