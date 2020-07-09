российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 июля 2020, 12:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Бывший замглавы Барнаула получил 5 лет «строгача»

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Бывший заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в суде доказано, что с января 2018 по июнь 2019 года Алексеенко получил от учредителей компании по ассенизации взятку в размере 1,3 млн рублей.

За полученные деньги чиновник обещал обеспечить общее покровительство в ведении бизнеса. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия Алексеенко вину признал в полном объеме. Суд приговорил бывшего чиновника к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 1,3 млн рублей.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 09.07.20

СКР проверяет Фургала на причастность к тяжким преступлениям в трех регионах. / В Кургане вынесен приговор пилоту «паралёта», который уронил пассажира на землю. / Сербию продолжают сотрясать протесты. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коррупция

Директора Приморского океанариума поймали на взятке

Глава района в Дагестане получил «условку» за махинации с землей

В Иркутске на взятке попался глава Госинспекции труда

Бывшему зампреду правительства Чувашии добавили уголовных дел

Экс-глава Киргизии получил 11 лет и 2 месяца тюрьмы

ФСБ нагрянула с обысками в управление лесами Алтайского края

Заместитель иркутского министра попалась на особо крупной взятке

В отношении экс-председателя правительства Ингушетии возбудили уголовное дело

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Коррупция,