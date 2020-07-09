Бывший замглавы Барнаула получил 5 лет «строгача»

Бывший заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в суде доказано, что с января 2018 по июнь 2019 года Алексеенко получил от учредителей компании по ассенизации взятку в размере 1,3 млн рублей.

За полученные деньги чиновник обещал обеспечить общее покровительство в ведении бизнеса. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия Алексеенко вину признал в полном объеме. Суд приговорил бывшего чиновника к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 1,3 млн рублей.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 09.07.20

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