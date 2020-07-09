Силовики проводят обыски в редакции «МБХ медиа»

Правоохранители проводят обыск в редакции «МБХ медиа», основанном экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Информацию об оперативных действиях подтвердил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

Напомним, сегодня утром оперативники пришли с обысками к организаторам движения «Нет!», выступающего против поправок к Конституции, – координаторам «Открытой России» Татьяне Усмановой и Ольге Горелик, муниципальному депутату Юлии Галяминой. Обыски также проводятся у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске. Кроме того, сообщается о задержании исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и координатора организации Марии Кузнецовой.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин предположил, что действия следователей связаны с делом ЮКОСа 2003 года о приватизации компании «Апатит» в 1994 году. Ранее по этому делу в «Открытой России» уже проводились обыски в 2015 и 2018 годах.

В «Открытой России» связывают нынешние обыски с заявкой на митинг 15 июля на Пушкинской площади против принятых поправок к Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Константин Фомин.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.07.20

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