В Москве проходят обыски у «Открытой России», «МБХ медиа» и независимых депутатов

Следователи проводят обыски у организаторов движения против поправок к Конституции. Кроме того, правоохранители пришли к шеф-редактору «МБХ медиа» и муниципальному депутату Юлии Галяминой.

По данным ОВД-Инфо, обыски проходят у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик. По словам пресс-секретаря движения Константина Фомина, следственные мероприятия могут быть связаны с запланированным на 15 июля митингом против признания официальных итогов голосования по поправкам к Конституции.

«Меня дома нет. Там только сын. Он не хотел отрывать, но полиция пригрозила взломать дверь», – написала Галямина в твиттере. Она сообщила, что адвокат Михаил Бирюков уже полчаса пытается попасть в квартиру, но его не пускают.

Обыск также проводят в доме шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, пишет «МБХ медиа». Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин предположил, что действия следователей связаны с делом ЮКОСа 2003 года о приватизации компании «Апатит» в 1994 году. Ранее по этому делу в «Открытой России» уже проводились обыски в 2015 и 2018 годах.

Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова также полагает, что обыски могут быть связаны с делом ЮКОСа. В настоящее время нет связи с участниками кампании «Нет» Мариной Литвинович и Андреем Пивоваровым.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции прошло 1 июля. За внесение изменений высказались 77,92% россиян, против – 21,27%.

Как ранее сообщал «Новый День», сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев в присутствии представителей МВД и Генпрокуратуры обвинил движение «Нет!» в подрывной работе и призвал дать оценку работе общественников «не просто как вмешательству, а именно как подрывной деятельности со всеми вытекающими последствиями, вплоть до измены Родине».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.07.20

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