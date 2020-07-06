«Вплоть до измены Родине»: в СовФеде потребовали дать оценку несистемной оппозиции

В Совете Федерации выступили с резкой критикой несистемной оппозиции, обвинив ее и «СМИ-иноагентов» в проплаченных акциях, направленных на протестное голосование по конституционной реформе или срыв плебисцита. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании временной комиссии по защите государственного суверенитета сенатор Алексей Кондратьев предложил дать противникам поправок в Конституцию правовую оценку – с обвинением в измене Родине.

Кондратьев обратил внимание, что сервер движения «Нет!» зарегистрирован в США. «В функционировании [движения «Нет!»] не обошлось без пресловутого Михаила Борисовича Ходорковского», – заявил Кондратьев, сообщив, что опальный олигарх в прошлом году сам признавался, что его рабочая группа по поддержке гражданского общества в России намерена коммуницировать с зарубежными политическими лидерами и бизнесменами. Что касается движения «Нет!», то оно занимается подрывной работой, считает сенатор.

«Оценку нужно давать уже не просто как вмешательству, а именно как подрывной деятельности со всеми вытекающими последствиями, вплоть до измены Родине», – заявил Кондратьев, отметив, что это его личное мнение.

В то же время сенатор подчеркнул, что расходы на печать листовок для оппозиции оплачивали компании из Швейцарии, Эстонии, Чехии, США и Франции. «По имеющейся информации, были задействованы счета отдельных сотрудников движения «Открытая России». Вся эта информация у нас имеется», – заверил он.

Кондратьев также раскритиковал флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в РФ, и пошутил, что «это их основной флаг», и тут же сам сообщил, что «это не смешно». При этом сенатор предположил, что акция может быть очередным шагом Вашингтона по подготовке в России женщин-лидеров оппозиции.

Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева обвинила несистемную оппозицию в сотрудничестве с русофобами, связав дебаты по поправке к Конституции в партии «Парнас» со СМИ-иноагентами.

«Господин Касьянов в офисе своей партии «Парнас» проводит дебаты под таким очень красивым, красноречивым названием «Правка Конституции РФ – взгляд оппозиции», – с осуждением сообщила Афанасьева, назвав Касьянова «многолетним критиком современной России», которого «многие знают с очень плохой стороны». – После таких дебатов как по команде начинают работать СМИ-иноагенты, очень быстро все появляется в социальных сетях, что у нас вызывает понимание, откуда ветер дует».

Несистемную оппозицию Афанасьева обвинила в сотрудничестве с русофобами, из-за деятельности которых появляется критика «нашей политической системы» и «наших поправок в Конституцию».

Сенаторы назвали и еще ряд фамилий представителей оппозиции, которые, по их мнению, «замешаны в подрывной работе». В частности, по словам Кондратьева, это «сбежавшие за границу Родины» чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, а также «Кох и Пономарев». «Этому пора давать соответствующую оценку в полном объеме», – заявил.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.07.20

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