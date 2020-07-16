Заммэра Томска попался на крупной взятке

Сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра Томска Евгения Сурикова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на информированные источники.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), рассказал собеседник «Интерфакса».

Источник ТАСС уточняет, что сумма взятки составила не менее 300 тысяч рублей. Подробности дела не сообщаются.

Суриков работает в мэрии Томска с 2016 года, в 2018 году он получил должность заммэра по безопасности и управлению делами в ноябре 2018 года. До работы в горадминистрации Суриков служил в правоохранительных органах на разных должностях.

Томск, Наталья Петрова

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