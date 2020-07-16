Краснодарского судью заподозрили в неправосудном решении и взяточничестве

В Краснодарском крае в отношении судьи Темрюкского районного суда возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СКР, официальное лицо подозревают в «получении взятки в крупном размере и вынесении заведомо неправосудного решения («в» ч.5 ст.290 и ч.1 ст.305 УК РФ).

По версии следствия, в 2011 году к судье обратился его знакомый с просьбой вынести судебное решение о признании права собственности на 67 объектов, входящих в комплекс прудов с административно-хозяйственными постройками и обводными каналами, расположенных в Темрюкском районе.

Судья попросил за незаконные действия 2 млн рублей. Получив часть требуемой суммы (500 тыс. рублей), подозреваемый самостоятельно сдал в канцелярию суда исковое заявление покупателя и принял гражданское дело к своему производству. При этом фигурант сократил общую сумму требуемой взятки до 1 миллиона рублей.

В дальнейшем судья вынес выгодное взяткодателю решение и получил оставшуюся часть взятки. Вынесенное судьей решение было признано незаконным и отменено кассационным определением Краснодарского краевого суда.

Расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 16.07.20

В Зауралье мужчина забил 70-летнего дедушку кочергой, чтобы украсть две тысячи рублей. / На Ямале мужчина до смерти забил жену, малолетние дети в это время были в квартире. / В Екатеринбурге подожгли клинику, которая делала тесты на COVID-19 (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»