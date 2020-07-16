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Четверг, 16 июля 2020, 16:56 мск

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Краснодарского судью заподозрили в неправосудном решении и взяточничестве

В Краснодарском крае в отношении судьи Темрюкского районного суда возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СКР, официальное лицо подозревают в «получении взятки в крупном размере и вынесении заведомо неправосудного решения («в» ч.5 ст.290 и ч.1 ст.305 УК РФ).

По версии следствия, в 2011 году к судье обратился его знакомый с просьбой вынести судебное решение о признании права собственности на 67 объектов, входящих в комплекс прудов с административно-хозяйственными постройками и обводными каналами, расположенных в Темрюкском районе.

Судья попросил за незаконные действия 2 млн рублей. Получив часть требуемой суммы (500 тыс. рублей), подозреваемый самостоятельно сдал в канцелярию суда исковое заявление покупателя и принял гражданское дело к своему производству. При этом фигурант сократил общую сумму требуемой взятки до 1 миллиона рублей.

В дальнейшем судья вынес выгодное взяткодателю решение и получил оставшуюся часть взятки. Вынесенное судьей решение было признано незаконным и отменено кассационным определением Краснодарского краевого суда.

Расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар, Иван Гридин

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