Алтайский судья попался на многочисленных взятках

Возбуждено уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в целом ряде фактов взяточничестве в крупно размере в виде денег и ценного имущества, а также в особо крупном размере, в том числе при участии посредника. Дело было возбуждено по материалам УФСБ.

По предварительным данным следствия, судья в 2010 году за принятие судебного акта о введении процедуры наблюдения в отношении одной из компаний, а также за общее покровительство в виде принятия в будущем по иным находящимся в производстве арбитражным делам судебных актов в пользу заинтересованного в этом лица, потребовал от мужчины продать ему автомобиль по существенно заниженной цене.

Кроме того, в разное время с 2016 по 2017 год судья получал через посредников взятки в размере от 500 тыс. до 2 млн 500 тыс. рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 27.07.20

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