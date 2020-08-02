Причиной смерти чиновника с семьей на алтайской турбазе мог стать дизельный генератор

Появилась версия причины гибели чиновника с женой и двумя детьми на турбазе в Алтайском крае. Предположительно, семья отравилась выхлопными газами дизельного генератора.

Как сообщили в региональном управлении СКР, смерть четырех человек – двоих взрослых и двоих детей – наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насилия на телах не обнаружено. Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление.

О гибели семьи стало известно 31 июля. Люди долго не выходил из своего номера, поэтому персонал гостиницы обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Чиновник с женой и детьми проводил на базе отпуск. Пошел дождь и выключился свет, пишет Лайф со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тогда администрация гостиницы приняла решение запустить дизель-генераторы, которые стояли в подсобке.

По данным агентства, следователи после осмотра места происшествия решили переквалифицировать уголовное дело на «Оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее смерть двух или более лиц». По этой статье и был задержан 59-летний хозяин турбазы «Глобус». Расследование продолжается.

Барнаул, Зоя Осколкова

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