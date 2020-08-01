На турбазе в Алтайском крае обнаружили четыре трупа

На туристической базе «Глобус» в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек, в том числе двоих детей. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Семья прибыла на отдых из Барнаула 26 июля, сообщили в региональном управлении СКР. Когда туристы несколько дней не выходили из номера, владельцы турбазы обратились в полицию. Правоохранители вскрыли двери и обнаружили четыре трупа.

Глава семейства Иосиф Клеменский был начальником сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона. Об этом «Пятому каналу» рассказал руководитель этого управления Евгений Нечепуренко.

По его словам, чиновник находился в плановом двухнедельном отпуске, но был на связи и руководил подчиненными удаленно, однако внезапно перестал отвечать на звонки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следователи устанавливают причину смерти погибших. Расследование продолжается.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 31.07.20

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