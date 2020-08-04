В воронежском селе девочку насмерть придавило водопроводными трубами

В Воронежской области погибла девятилетняя девочка. Ее придавило трубами, которые оставили рабочие. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в селе Нижний Мамон ребенок играл с друзьями возле водопроводных труб, оставленных в вертикальном положении вдоль дороги. Трубы завалились на бок и упали, придавив девочку.

От полученных травм ребенок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Сотрудниками СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, истребована документация, выполнены иные следственные и процессуальные действия», – добавили в СКР.

Воронеж, Зоя Осколкова

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