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Четверг, 6 августа 2020, 09:38 мск

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Американские подростки с автоматом проникли в поместье Трампа

Фото: Reuters

Полицейские в США задержали трех вооруженных подростков, которые проникли на территорию поместья президента Дональда Трампа. Юношей задержали.

Инцидент произошел в поместье американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает АР. Полиция заметила подростов в припаркованной машине, мальчики хотели уйти от погони, но, завидев второй патрульный автомобиль, покинули салон и перелезли через забор.

В полиции утверждают, что при себе у нарушителей был рюкзак с автоматом АК-47 с 14 патронами. Когда подросток задержали, они успели выбросить оружие.

Юноши утверждают, что понятия не имели, где они оказались. В поместье не было президента и членов его семьи, а потому оно не охранялось агентами Секретной службы. В настоящее время нарушителей взяли под стражу, они ожидают решения суда.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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