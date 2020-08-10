Полицейские в Москве попались на подбросе наркотиков и вымогательстве

В Москве под уголовное преследование попали трое сотрудников полиции по подозрению в подбросе наркотиков ивымогательстве 300 тысяч рублей.

Правоохранители в ночь на 26 июня под предлогом проверки документов остановили у Арбатской площади автомобиль «Мерседес», в котором находились водитель и трое пассажиров, сообщает телеграм-канал Baza.

В ходе личного досмотра пассажиров полицейский подбросил в рюкзак одного из них пакет с белым порошком, а затем его неожиданно «обнаружил».

Правоохранители избили людей, после чего потребовали у них 300 тыс. рублей за то, чтобы не возбуждать уголовное дело.

В отношении полицейских возбуждено дело по двум статьям Уголовное кодекса РФ: «Превышение должностных полномочий с применением насилия» и «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения».

В столичном полицейском главке сообщили, что капитан и два сержанта из отдела МВД по району Арбат будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут предусмотренное законом наказание. Их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, уточняет «Московский Комсомолец».

Москва, Наталья Петрова

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