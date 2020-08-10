Под Костромой девочка погибла под плитой заброшенного здания

В Костромской области обрушилось заброшенное здание. Железобетонной плитой придавило двоих подростков, один из них погиб. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла на окраине поселка Сусанино вблизи жилого микрорайона Восточный, сообщили в областном управлении СКР. В момент обрушения на территории недостроенного заброшенного объекта находились шестеро подростков.

В результаты травмы получили двое детей 2006 года рождения. «Девочка, которая находилась непосредственно под одной из плит, скончалась на месте происшествия. Мальчик госпитализирован с телесными повреждениями, ему оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Остальные дети не пострадали. Отмечается, что недостроенное здание является бесхозным объектом, доступ в него не был ограничен.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Следователи выясняют детали произошедшего, а также устанавливаются лица, ответственные за здание и его содержание.

Кострома, Зоя Осколкова

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